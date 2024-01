A Corleto Perticara l’Amministrazione comunale presenta la Family Card

Il sindaco di Corleto Perticara, Mario Montano, ha annunciato la presentazione della Family Card, un’iniziativa finanziata con le royalties del Comune. La carta offre un sistema integrato per fornire aiuti economici alle famiglie e permette l’acquisto di prodotti e servizi presso gli operatori economici di Corleto Perticara che hanno aderito al progetto. La misura non richiede la presentazione del documento Isee e non è possibile convertire il credito in denaro. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere le famiglie e favorire l’economia locale.