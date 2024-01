Nicoletta Gentile (Pd): “incredula dopo le parole di Pessolano

“Dopo aver ascoltato le parole di Pessolano, Segretario regionale di Azione, non si può tacere. In prima battuta Pessolano dichiara testualmente: Bardi con tante difficoltà in cinque anni non è stato supportato da una squadra adeguata.

Mi viene da esclamare se sogno o son desta!!! Scusami Pessolano ma parliamo dello stesso Bardi? È il Bardi a cui Azione ha fatto opposizione in Consiglio in questi anni?

È lo stesso Bardi che ha svenduto la Regione Basilicata con l’autonomia differenziata? È lo stesso Bardi che ha distrutto la sanità lucana?

È lo stesso Bardi che ci vuole incantare con i bonus, ritenendo che i lucani portino l’anello al naso e caschino a queste politiche senza una visione”?

E’ quanto si chiede in una nota la vice segretaria del Pd Basilicata, Nicoletta Gentile

“Politica di visione che, sempre su dichiarazione di Pessolano, nella stessa intervista ha dichiarato mancare a Bardi, giacché lo stesso e non la squadra, che pur è inadeguata, non ha mai preso in considerazione le proposte di Azione sulle questioni come acqua e gas.

Allora carissimo Pessolano ci vuole coerenza e unità, ritengo sia arrivato il momento di mandare a casa Bardi e tutta la squadra.

Ma questo lo possiamo fare solo se restiamo uniti, così come abbiamo dimostrato dai banchi dell’opposizione per cinque anni”, conclude la esponente dem.