Incontro Pubblico: Realizzazione di una Casa di Comunità a Senise (PZ) giovedi’ 18 Gennaio

Il prossimo giovedì 18 gennaio, alle ore 17:00, presso la sala conferenze del complesso San Francesco d’Assisi a Senise (PZ), si terrà un importante incontro pubblico dedicato alla realizzazione di una Casa di Comunità.

L’evento sarà arricchito dalla partecipazione di illustri ospiti, tra cui il sindaco Giuseppe Castronuovo, il direttore generale dell’ASP Basilicata, Antonello Maraldo, il direttore sanitario dell’ASP Basilicata, Luigi d’Angola, e la dirigente-architetto-direttore UOC Asp Basilicata, responsabile della presentazione della misura 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’incontro rappresenta un’occasione unica per la comunità di Senise e per tutti i cittadini interessati a comprendere e contribuire al processo di realizzazione di questa importante struttura.

La Casa di Comunità è un progetto di notevole rilevanza sociale e sanitaria che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la creazione di un ambiente accogliente e inclusivo.

L’avvio dell’evento sarà marcato dai saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Castronuovo, che fornirà un contesto significativo sull’importanza della Casa di Comunità per il territorio di Senise.

Successivamente, Antonello Maraldo, direttore generale dell’ASP Basilicata, e Luigi d’Angola, direttore sanitario, condivideranno le loro prospettive e visioni sull’impatto positivo che la struttura avrà sulla salute e il benessere della comunità.

La presentazione della misura 6 del PNRR sarà affidata alla dirigente-architetto-direttore UOC Asp Basilicata, figura chiave nell’implementazione del progetto. Saranno illustrati dettagli e obiettivi, fornendo una panoramica approfondita sulle fasi di sviluppo e sulle caratteristiche architettoniche della Casa di Comunità.

Il vicepresidente della giunta Basilicata, Francesco Fanelli, e Assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, chiuderà l’incontro, sottolineando l’impegno della Regione nella promozione della salute e nel sostegno a iniziative che contribuiscono al miglioramento del contesto sociale.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per la comunità di Senise di essere parte attiva in un processo che influenzerà positivamente la qualità della vita di tutti i cittadini. La partecipazione attiva e il coinvolgimento della cittadinanza sono fondamentali per garantire il successo e la sostenibilità di questa importante iniziativa.