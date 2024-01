Al via la campagna “Confcooperative, l’unione che rafforza tutti” in vista dell’Assemblea regionale

Confcooperative Basilicata si prepara alla prossima Assemblea regionale, prevista il prossimo 2 febbraio, rilanciando la nuova campagna di comunicazione nazionale sull’importanza dell’unione e della collaborazione. Uno sguardo nuovo sul lavoro delle cooperative, che vale l’8% del Pil nazionale.

I protagonisti degli spot sono due telecronisti che raccontano il mondo della cooperazione attraverso il linguaggio sportivo che rende la narrazione avvincente e facilmente comprensibile. “Confcooperative, l’unione che rafforza tutti” è il pay-off della campagna che vuole parlare ai giovani attraverso i social network.

Un linguaggio semplice, ma efficace che accomuna i tre video spot, tre storie che insistono su un concetto fondamentale: il lavoro delle cooperative è a favore delle comunità e del territorio ed è presente in ogni ambito della nostra vita quotidiana.

«Sulle nostre tavole 1 prodotto su 4 arriva dalle cooperative, che rappresentano 1 sportello bancario su 5, 1 supermercato su 3 ed erogano servizi di welfare a 7 milioni di italiani. Le cooperative producono 7 bicchieri di latte su 10 e 6 bicchieri di vino su 10» spiega il presidente di Confcooperative Basilicata Giuseppe Bruno.

«Questo per dare alcune cifre su un sistema di imprese che dà lavoro in Italia a 1,3 milioni di persone senza delocalizzare, ma rimanendo sul territorio dove generano reddito e occupazione e rispondono ai bisogni delle comunità. La cooperazione italiana con i suoi indicatori economici rappresenta una protagonista dell’economia sociale e civile in Europa».

“Lavoro, comunità e futuro: la funzione sociale della cooperazione” è anche il tema della prossima Assemblea regionale in programma il 2 febbraio a Picerno (PZ) presso l’Hotel Bouganville, che vedrà la partecipazione di Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative.