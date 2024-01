“La Bomboniera di Eleganza e Creatività: Successo dell’Evento Tipografia Desiderio al Palazzo dello Sport di Francavilla in Sinni”

Il 6 e 7 gennaio 2024, la Tipografia Desiderio ha dato vita a un evento straordinario presso il prestigioso Palazzo dello Sport in Via Vigna a Francavilla in Sinni.

Intitolato “La Bomboniera”, l’evento è stato un trionfo di eleganza e creatività, offrendo agli sposi una straordinaria esposizione di bomboniere e grafiche.

Numerosi stand hanno animato l’atmosfera, ognuno portando la propria unicità e originalità al mondo delle nozze. Tra questi, spiccano Music François, Pret à Porter F.illi Mele, Pasticceria Central, CrisLuce di Franco Ferraiuolo, Mobili Guglielmelli, Valori & Finanza di Piero Cicale, Luciano Cascelli Fotografo, Azzurra Tour Operator, Piante e Fiori di Egidio Lista, e Auto Giordano. La Scuola Europea Accademia, rappresentata da Mirella d’Alessandro, ha ricoperto il ruolo di ospite d’onore, mentre Gemi Elettronica ha brillato come sponsor ufficiale dell’evento.

Dall’Eleganza Musicale alla Creatività del Design

L’area espositiva è stata un tripudio di colori, suoni e aromi, catturando l’attenzione dei visitatori sin dall’ingresso. Music François ha offerto un sottofondo musicale incantevole, creando un’atmosfera romantica e suggestiva che ha accompagnato i presenti durante la loro esplorazione.

Il settore del Pret à Porter F.illi Mele ha stupito con le sue proposte moda per gli sposi, mentre la Pasticceria Central ha deliziato i palati con prelibatezze dolciarie che promettono di essere la ciliegina sulla torta di ogni festa di matrimonio.

CrisLuce, con le sue opere di illuminazione firmate da Franco Ferraiuolo, ha regalato un tocco di raffinatezza e glamour all’evento, mentre i Mobili Guglielmelli hanno proposto soluzioni di arredamento che trasformano gli spazi matrimoniali in ambienti da sogno.

Il mondo finanziario ha trovato spazio con Valori & Finanza di Piero Cicale, offrendo consulenze personalizzate per chi sta pianificando il proprio futuro insieme. Luciano Cascelli Fotografo ha catturato ogni momento prezioso, trasformando ricordi in immagini indelebili.

Ospite d’Onore e Sponsor Ufficiale: Un tocco di Prestigio

La presenza della Scuola Europea Accademia, con Mirella d’Alessandro in veste di ospite d’onore, ha arricchito l’evento con la sua reputazione di eccellenza nel settore dell’istruzione artistica e creativa.

Gemi Elettronica, sponsor ufficiale, ha dimostrato il proprio impegno nel sostenere manifestazioni di alta qualità, contribuendo al successo dell’evento e alla sua risonanza nella comunità.

Conclusioni: Un Evento Memorabile per gli Sposi in Cerca di Perfezione

“La Bomboniera” organizzata da Tipografia Desiderio al Palazzo dello Sport di Francavilla in Sinni è stata molto più di una semplice esposizione di bomboniere.

È stata un’esperienza completa, un’occasione per gli sposi di immergersi in un mondo di eleganza, creatività e servizi di alta qualità, tutti rivolti a rendere il giorno del loro matrimonio un evento indimenticabile.

Un plauso va agli organizzatori, agli espositori e a tutti coloro che hanno contribuito a creare un evento così straordinario.