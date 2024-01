SENISE : gruppo opposizione sospensione del consigliere Marino mette tutto in discussione

Il gruppo di opposizione del Comune di Senise, come del resto tutta la cittadinanza sono stati costretti ad un altro colpo di scena: Marino Rosario non è più consigliere e quindi non è più assessore.

E’ ancora fresco il ricordo della mozione di sfiducia sottoscritta da alcuni membri della minoranza, tra cui l’ex Consigliere surrogato Marino, poi improvvisamente passato in maggioranza per ricoprire un’importante carica assessorile, così come è ancora vivo il ricordo del suo impegno e del tentativo di occuparsi delle più svariate necessità del nostro comune, che non abbiamo fatto in tempo ad abituarci al nuovo salvatore della patria (ricordiamo che aveva espresso voto contrario alla mozione di sfiducia proprio perché ormai captato nella cerchia dei fedelissimi giustificando ciò con l’intenzione di fare il bene del paese) e già lo abbiamo perso, obbligato a lasciare quello scranno.

Ora è bene sottolineare una cosa sulla quale resta ferma la nostra opinione: dispiace molto che fatti e vicende del tutto personali siano oggi argomento di pubblica discussione tanto più che la condanna per il Sig. Marino è ferma al 1° grado di giudizio per cui compete agli organi e alle sedi deputate confermare o meno le responsabilità dei fatti; spiace dal punto di vista umano per l’intera famiglia, travolta da commenti e chiacchiericcio.

L’ormai ex consigliere e assessore lampo è e resta un cittadino della nostra comunità, che o per scarso senso etico o per leggerezza o perché preso alla sprovvista, a quanto accertato non aveva diritto ad entrare in Consiglio Comunale. Non sarebbe stata meglio la mozione di sfiducia? Almeno in quel caso la privacy di uno e la dignità di molti sarebbero state salve!

Al netto di queste considerazioni, ha creato indignazione nel gruppo di opposizione che la notizia de Decreto del Prefetto sia stata acquisita al protocollo del Comune di Senise in data 4 Gennaio 2024 ma notificata all’intero Consiglio, così come incaricato dal Prefetto per l’esecutività del provvedimento, solo in data 9 Gennaio 2024.

E la befana non c’entra perché il 6 gennaio quest’anno è capitato di sabato, quindi il provvedimento doveva essere comunicato o il giorno successivo, 5 gennaio, o al massimo il giorno 8 gennaio 2024. Appare chiaro l’intento di prendere ulteriore tempo da parte del Sindaco e dei suoi fedelissimi.

Cosa avverrà ora? Innanzitutto per legge si procede con la sostituzione, ovvero con l’ingresso in Consiglio del candidato che segue nella medesima lista del consigliere cessato o sospeso dalla carica, e quindi nella lista che a settembre 2020 era risultata quella di minoranza.

Ma a questo punto un nuovo ingresso dalla compagine di minoranza non dovrebbe garantire a questa maggioranza trasformista i numeri necessari per governare in consiglio, tranne nel caso in cui, paradossalmente, al nuovo consigliere o consigliera non venga offerto anche il seggio da Assessore.

Sarebbe un bel paradosso: un nuovo consigliere, non eletto, che entra in consiglio e prova di nuovo a salvare una maggioranza in difficoltà che fino a ieri faceva le Giunte con il sorriso e in armonia e che oggi di nuovo deve stringere i denti, tutto questo sempre per il bene dei senisesi.

In paese si rincorrono voci anche di altri accordi, forse messe artatamente in giro da chi di mestiere conduce le trattative diplomatiche.

Intanto la Giunta comunale è ancora una volta monca e, salvo eclatanti nuovi salti della quaglia, mancheranno i numeri anche in Consiglio, così mentre il paese mormora pensando che l’impavido Sindaco Castronuovo resisterà ancora, i più acuti osservano e ascoltano. Avanti il prossimo!

Alla luce di questa sconfortante realtà che consegna alla nostra comunità un difficile governo, il gruppo di opposizione comunica di aver protocollato formale richiesta di convocazione di una seduta ordinaria del Consiglio comunale rispetto al quale l’unica e opportuna alternativa restano le dimissioni del Sindaco Castronuovo.