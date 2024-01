Roccaldo Triunfo sostiene candidatura Angelo Chiorazzo a governatore Basilicata con csx

Elezioni regionali 2024, Roccaldo Triunfo sostiene candidatura Angelo Chiorazzo

Di seguito la nota integrale:

Le prossime elezioni regionali in Basilicata possono segnare un’epoca e lanciare un segnale forte; la nostra regione, infatti, da tempo è malata di emigrazione giovanile, un flusso che non si riesce ad arrestare e che ogni anno vede partire tanti ragazzi la cui maggior parte difficilmente farà ritorno nella propria terra.

Io faccio parte di quella grande fetta di ragazzi lucani, che concluso il liceo ha deciso per sua volontà, ma anche per necessità spesso, di andare in altre città per formarsi e crearsi un futuro;una decisione che non viene presa con facilità che comporta sacrifici per chi va a vivere in un’altra città in cui deve imparare a vivere da solo e ambientarsi in un contesto nuovo; sacrifici anche per i genitori che non solo sostengono in maniera economica, ma anche moralmente i ragazzi fuori sede; essere fuori sede infatti è un grande sacrificio per tutta la famiglia!

Un sacrificio che diventa ancor più pesante dopo i periodi di festa in cui nelle stazioni di pullman e ferroviarie si vedono genitori che salutano figli dai finestrini sperando un giorno di vederli tornare nella propria terra e ragazzi con valigie, zaini e pacchi pieni di nostalgia, speranze, dubbi e perplessità.

Da poco ho concluso il percorso universitario e da un po’ di tempo mi domando “Ci sarà la possibilità o l’opportunità di poter tornare in Basilicata e mettere a disposizione le mie conoscenze, ciò che ho imparato in questi anni a Milano per la mia regione?’’

Una domanda a cui ad oggi nessun esponente della classe politica di entrambi gli schieramenti può dare una risposta certa e convincente.

Le prossime elezioni hanno la necessità di aprire una nuova storia e una nuova pagina per la nostra regione in cui i giovani siano messi al centro del dibattito politico, senza di noi infatti non c’è futuro per la Basilicata, occorre cambiare rotta e iniziare a far rientrare le migliori menti lucane.

In queste settimane ho ascoltato le parole di Angelo Chiorazzo il quale si è soffermato sulla necessità di cambiare questa tendenza negativa per la nostra regione e investire sul ritorno di noi ragazzi lucani;

Il tema dovrà essere centrale per le prossime competizioni regionali, è necessario dunque portare avanti questa battaglia vitale per l’intera regione e le parole di Angelo Chiorazzo sono un chiaro segnale di come ci sia la presa di coscienza di questo fenomeno e della volontà di cambiare rotta e approccio.

Le elezioni saranno cruciali per il destino della Basilicata e dei giovani lucani e per questo motivo la classe politica lucana tutta deve mettere al centro del dibattito politico la questione delle nuove generazioni, la Basilicata senza i suoi ragazzi non ha futuro,ha bisogno di noi!