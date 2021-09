CARBURANTE AGRICOLO, RICHIESTA MAGGIORAZIONE 20% ENTRO 15/11

Fanelli: “Anche quest’anno, come già accaduto nel 2020, la Regione interviene a sostegno del mondo agricolo lucano raccogliendo il grido di allarme proveniente dalle aziende, messe a dura prova dalla siccità e dalle organizzazioni professionali di categoria”.

Entro il prossimo 15 novembre tutte le aziende agricole regionali potranno richiedere una maggiorazione dell’assegnazione del carburante agricolo per l’anno 2021 nella misura del 20 per cento. È quanto stabilito da una delibera di Giunta regionale proposta dall’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli.

“Anche quest’anno, come già accaduto nel 2020, – dichiara Fanelli, assessore e vicepresidente della Giunta – la Regione interviene a sostegno del mondo agricolo lucano raccogliendo il grido di allarme proveniente dalle aziende, messe a dura prova dalla siccità causata dal lungo periodo estivo caratterizzato da un caldo con altissime temperature e dall’assenza di precipitazioni piovose, e dalle organizzazioni professionali di categoria con le quali il Dipartimento Agricoltura interagisce costantemente.

Considerata la gravità della situazione dell’anno in corso, certificata puntualmente dal servizio agro Meteorologico Lucano dell’Alsia, e anche in seguito alla crisi economica del settore provocata dalla pandemia ancora in corso, – sottolinea l’assessore – la maggiorazione dell’assegnazione del carburante agricolo, necessario alle operazioni di lavorazioni di terreno e di attingimento di acqua, raddoppia, passando dal 10 per cento del 2020 al 20% del 2021”.

In particolare, l’Alsia ha evidenziato che “il deficit idrico nei mesi marzo-luglio è stato del 50% del versante Tirrenico e dell’81% del versante Jonico e che tale situazione non ancora accenna a cambiare”.

Il provvedimento sarà pubblicato sul prossimo Bur della Regione Basilicata e, successivamente, gli agricoltori interessati potranno presentare la richiesta aggiuntiva di carburante agricolo sul portale SIA-RB.