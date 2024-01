Indotto Stellantis : Cgil, Cisl, Uil sollecitano il Presidente Bardi a convocare un Tavolo urgente

I segretari generali di Cgil Fernando Mega, Cisl Vincenzo Cavallo e Uil Vincenzo Tortorelli a sostegno della richiesta di Fim Fiom Uilm Fismic Uglm sollecitano il Presidente Bardi a convocare un Tavolo urgente sulla vertenza FDM srl dal quale possa partire, successivamente, la proposta di un Tavolo ministeriale per affrontare in ogni sede istituzionale e con tutti gli strumenti disponibili questa vertenza e la situazione degli appalti con Stellantis.

Per i segretari confederali è necessario che la Regione, non si faccia trovare ancora una volta impreparata di fronte alle continue evoluzioni in atto nel comparto automotive .

Va messa urgentemente in atto un’adeguata strategia, che faccia sentire la voce della Regione nei confronti di Stellantis e del Governo. In gioco – dicono Mega, Cavallo e Tortorelli – c’è la tenuta occupazionale di tutto il comparto automotive in Basilicata con il suo peso sociale ed economico.