Trump minaccia: ‘Datemi l’immunità o ci sarà il caos’

Se continuano a perseguirmi c’è il rischio di caos; se mi negano l’immunità non l’avrà neppure il corrotto Joe Biden e sarà pronto per essere perseguito”: sono le minacce incendiarie lanciate da Donald Trump a pochi giorni dall’inizio delle primarie repubblicane per la Casa Bianca in Iowa, dove ha un vantaggio siderale sui suoi rivali.

L’attacco dell’imputato-candidato è arrivato dopo aver assistito in silenzio all’udienza della corte d’appello della capitale per rivendicare “l’immunità totale” nel processo federale per i suoi tentativi di ribaltare il voto del 2020, culminati nell’assalto al Capitol.

Il dibattimento dovrebbe iniziare il 4 marzo, il giorno prima del Super Tuesday, ma il tycoon sta usando ogni mezzo per rinviarlo a dopo il voto, quando potrà graziarsi se vincerà.

“Scoprire le frodi elettorali dovrebbe garantirmi l’immunità presidenziale contro le false incriminazioni di Biden!”, aveva scritto poco prima dell’udienza sul suo social Truth, chiedendo l’archiviazione, le scuse e i danni per una “persecuzione politica”.

“E’ molto ingiusto che un rivale politico sia perseguito dal dipartimento di giustizia perché perdono nei sondaggi.

Parlano di minaccia alla democrazia ma questa è la vera minaccia”, ha poi accusato dalla sala di un hotel prima di evocare quello scenario di caos che tutti temono.

A partire da Michelle Obama, che in un podcast si è detta “terrorizzata da quello che potrebbe succedere” nel 2024 e “preoccupata che a volte si dia per scontata la democrazia”.

Trump ha tirato in ballo anche il suo predecessore: “Se mi negano l’immunità avrebbero dovuta negarla anche a Obama”, ha detto riferendosi alla sua controversa guerra segreta con i droni che causò molte vittime civili.

Le tre giudici della corte d’appello, due nominate da Joe Biden e uno da George W.H. Bush, sono apparse molto scettiche sulla tesi della difesa, già respinta in prima istanza perchè il presidente “non è un re” e “non gode di un’immunità a vita”.

ANSA