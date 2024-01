ETEREA Feat. LEEE JOHN of IMAGINATION

ETEREA, cantautrice e compositrice e Roman Meister, producer ed ingegnere del suono hanno iniziato a collaborare insieme a fine 2021. Essendosi trovati bene a livello lavorativo ed artistico, é nata anche una bella amicizia che sicuramente è il punto di forza che da un tocco in più ai loro progetti. Lavorare insieme per i due risulta molto facile, perché alla base di ogni decisione c’é sempre un confronto costruttivo, e perché quando in un team c’é rispetto e stima reciproca funziona sempre tutto. Avendo dei gusti in comune, le varie costruzioni dei brani sono stimolanti e non banali, e il tutto inizia da idee che vengono valutate insieme, per poi procedere alla realizzazione step by step. Le capacità individuali si fondono in una squadra, in un duo, capace di scrivere sia per se stessi che per altri con facilità e destrezza, e ciò si evince dalla passione e dal duro lavoro che i due mettono in ogni traccia.

Il nuovo remake di “Just An Illusion”, celebre brano del 1982, contenuto nell’album In the Heat of the Night degli Imagination, disponibile dal 10 novembre 2023 su tutte le piattaforme digitali, é stato realizzato da ETEREA e da Roman Meister per creare ad hoc un remake del brano che cercasse, in primis, di rispettare l’originale, ma che contemporaneamente lo potesse rielaborare completamente in una chiave moderna. Il sound prettamente di gusto EDM con contaminazioni house, il tutto quindi tendente verso uno stile che privilegia l’elettronica, rende il remake sia nuovo all’orecchio dell’ascoltatore che sorprendentemente già conosciuto per via della fama stessa che precede il brano. Di grande illustro é stata la partecipazione di Leee John, cantante dell’iconica band Imagination; la sua partecipazione ha dato ancora più spessore ed importanza al brano.

L’idea di partenza per questo remake si basa sul dare importanza alla parola “illusion” e sulla ripetizione dei punti salienti del testo originale, quelli che in gergo si chiamano “hook”. La nuova versione quindi si concentra su due punti fondamentali: il primo é la rivisitazione del testo originale e il secondo é la modernizzazione dell’arrangiamento che punta ad abbracciare più generazioni possibili.

ETEREA e LEEE JOHN of IMAGINATION

Anche il videoclip come concept principale rispecchia l’innovazione del remake. Le riprese del videoclip sono state possibili grazie anche alla gentile collaborazione di Leee John. Il concept verte sulla reinterpretazione della casa infestata presente nel video originale, perciò essa diventa un luogo che ospita non dei fantasmi, ma una festa dove i ragazzi organizzano un party. Ad impatto visivo si è voluto ricreare un ambiente domestico dunque, mentre a livello delle riprese e del montaggio il team di Filippo Giovannelli ha voluto ricercare uno stile “handy cam” sempre per intrecciare il passato con il presente.

