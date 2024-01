SENISE: ecoisola aperta in via eccezionale il 6 gennaio dalle 08.00 alle 12.00

L’amministrazione Comunale di Senise informa che in via eccezionale l’ecoisola rimarrà aperta domani 6 gennaio dalle 08.00 alle 12.00 per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti, FATTA ECCEZIONE PER L’INDIFFERENZIATO, la cui raccolta rimane prevista il giovedi’ nelle solite modalità.