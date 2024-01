La sesta edizione del Cantaorsoleo, sotto la direzione artistica di Salvatore Durante, ha concluso con successo la manifestazione canora che ha dato voce agli artisti del Medio-Agri e non solo.

L’evento si è svolto a Sant’Arcangelo per tre serate di musica e ospiti speciali, le prime due serate sono state dedicate ai bambini con brani degli anni ’60, ’70 e ’80. La serata finale ha invece visto l’esibizione di brani editi, culminando con la premiazione dei vincitori: Mariantonietta Bisignani di Latronico è stata incoronata vincitrice, seguita da Nicolò Marcone di Senise al secondo posto e Vincenzo De Pietro di Roccanova al terzo posto.

Durante l’evento, è stata anche commemorata la scomparsa del musicista Leonardo Riccardi, con la moglie presente per ricevere una targa in memoria. Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura di Sant’Arcangelo si sono congratulati per l’organizzazione impeccabile e la qualità della manifestazione, che hanno reso le serate indimenticabili.