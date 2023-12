CAPODANNO IN PIAZZA A TURSI – CON GLI ACCIPITER, DJ MUSCA ED ELEONORA CECERE CON IL SUO CORPO DI BALLO. 31 DICEMBRE 2023 DALLE 23:00

“Dopo il grande successo per il Presepe Vivente ad Anglona dove Tursi è stata invasa da centinaia di visitatori, vogliamo replicare il pienone registrato in questa due giorni con uno spettacolo in piazza degno delle città più blasonate d’Italia.

Sono certo che, come già successo per il Presepe, riusciremo a smentire gli scettici ed a centrare un risultato eccellente con gli Accipiter, il nostro Dj Musca e la grande Eleonora Cecere, direttamente dalle reti nazionali, che con il suo corpo di ballo saprà animare e salutare al meglio l’anno che verrà.

Vi aspettiamo numerosi in questa ultima notte del 2023 per augurarci che il nuovo anno che sta per arrivare sia ricco di soddisfazioni, gioie e fortuna per tutti.”