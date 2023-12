Futsala Senise, contro Altamura Futsal finisce in partità 4-4

Nella decima giornata, penultima d’andata, Al PalaPiccinni di Altamura, Alta Futsal e Futsal Senise impattano per 4 a 4: con questo pareggio i lucani salgono a quota 20, ma vengono scavalcati di una lunghezza dall’Acri.

Padroni di casa in vantaggio con Aruanno, che approfitta della confusione che si genera con i cambi. Ma gli uomini di Masiello reagiscono immediatamente e Dipinto va due volte vicino al pari, che realizzerà dalla distanza grazie anche alla collaborazione del portiere barese. I murgiani tengono in mano il pallino del gioco, ma sono gli ospiti a fare più paura con le loro rapide transizioni e, al 15′, arriva il gol di Iacovino che va a segno di rapina su assist velenoso di Stigliano. Si va all’intervallo con il punteggio di 1-2.

Per i sinnici la ripresa si apre nel migliore dei modi con Dipinto cala il tris, grazie ad gran sinistro sotto l’incrocio sul primo palo. Gli altamurani non ci stanno e Ladoaga accorcia di tacco (2-3) quasi a metà della frazione. Nelle fila dei bianconeri secondo giallo per Da Costa: in inferiorità numerica, ecco il pareggio dell’Alta Futsal con Loiudice. Dopo un manciata di secondi altamurani che passano addirittura in vantaggio, per 4-3, grazie a Ferrerira. Masiello inserisce il quinto di movimento e Benedetto acciuffa il pari a poco più di 3 minuti dalla fine.

TABELLINO

ALTA FUTSAL-FUTSAL SENISE (1-2) 4-4 MARCATORI: 11’48” pt Aruanno (A) 13’01” pt Dipinto (S), 15’06” pt Iacovino (S), 5’10” st Dipinto (S), 8’28” st Ladoaga (A), 13’43” st Loiudice (A), 14’23” st Ferreira (A), 16’32” st Benedetto (S)

ALTA FUTSAL: Strippoli, Maiullari, Aruanno, Lorusso, Contini, Ladoaga, Fabiano, Ferreira, Clemente, Mendes, Loiudice, Angelastri. All.: Mascolo

FUTSAL SENISE: D’Alessandro, D’Amelio, Albano, Benedetto, Capalbo, Da Costa, Dipinto, Grandinetti, Iacovino, Iorio, Simeone, Stigliano. All.: Masiello

ARBITRI: Salanitro di Catania e Fiorentino di Barletta (cron: D’Addato di Barletta)

NOTE: 11’51” st espulso Da Costa (S). Ammoniti: Fabiano (A). Dalla panchina ammonito Masiello (S)