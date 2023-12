27 Dicembre ADI Puglia e Basilicata presenterà a Matera a Palazzo Malvezzi i nuovi progetti ADI Index

Il 27 dicembre la Delegazione ADI Puglia e Basilicata presenterà a Matera, in via Muro, presso le ex Scuderie di Palazzo Malvinni Malvezzi, i progetti di design selezionati nel catalogo ADI Index che concorreranno nel 2024 al prestigioso Premio Compasso d’Oro, il più antico ed autorevole premio assegnato al miglior design italiano ed internazionale.

Sarà presente Guido Santilio, Presidente della Delegazione che dichiara:

Puglia e Basilicata possono rappresentare territori in cui, se ben coltivata, la cultura del progetto pu virtuosamente innestarsi e rifiorire, grazie alla linfa rappresentata da un tessuto produttivo dinamico, che negli ultimi decenni ha saputo recuperare il suo ritardo storico.

L’evento è organizzato in partnership con l’Associazione MIP – Matera International Photography che per l’occasione presenterà ai visitatori la mostra Artire – ritratti di artigiani, del fotografo Daniele Barraco.

È prevista inoltre la visita alla mostra Cruciale del noto designer Giulio Iacchetti curata da Stefania Galante e Rosaria Copeta.

Lungo un percorso che si snoda tra alcuni luoghi suggestivi nei rioni Sassi sono esposte opere ispirate al tema della Croce.

L’evento è patrocinato dall’Amministrazione Provinciale ,Comune di Matera, CNA e Confapi