Scoperta a Potenza una centrale della droga, arrestate due persone

La Polizia di Stato di Potenza ha eseguito un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di due persone, un 38enne e una 41enne, entrambi potentini.

Secondo quanto riportato dal sito di informazioni Melandro News, i due sono stati sorpresi in flagranza di reato all’interno di un seminterrato di un’abitazione in via dei Molinari, a Potenza, dove avevano allestito una piantagione di marijuana.

L’operazione è stata avviata in seguito a un incendio che si è verificato nello stesso seminterrato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e hanno consentito agli agenti di Polizia di entrare nell’abitazione.

All’interno del seminterrato, gli agenti hanno trovato quasi 4 kg e 800 grammi di marijuana già essiccata e 224 piante di marijuana, metà delle quali già parzialmente essiccate.