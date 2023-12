Potenza, scontro tra due auto in via della Fisica: una donna ferita

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 17 dicembre 2023, in via della Fisica a Potenza. L’impatto ha coinvolto due auto, una Fiat 500 e una Fiat 600, e ha causato il ferimento di una donna.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta sul posto per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica del sinistro, le due auto viaggiavano in direzione opposta quando si sono scontrate frontalmente.

La donna alla guida della Fiat 500 è stata trasportata dal 118 all’ospedale San Carlo di Potenza per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Gli altri due occupanti delle auto, un uomo alla guida della Fiat 600 e una donna passeggera della Fiat 500, sono rimasti illesi.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia locale.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.