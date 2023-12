Incidente mortale sulla Basentana, un novantenne perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

Un nuovo incidente mortale sulla Basentana. Questa volta la vittima è un uomo di 90 anni, che ha perso il controllo della sua auto nei pressi dello svincolo di Bernalda, in provincia di Matera.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12:30 di oggi, sabato 16 dicembre 2023. L’uomo, che viaggiava da solo, stava procedendo in direzione Potenza quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale, che sta indagando per stabilire le cause dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, la perdita di controllo della vettura potrebbe essere stata dovuta ad un malore che ha colpito il conducente. L’uomo, infatti, era un anziano con problemi di salute.

La Basentana è una strada molto trafficata, che collega due regioni importanti del sud Italia. Negli ultimi anni, si sono registrati numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali. È necessario, quindi, intensificare i controlli per garantire la sicurezza degli automobilisti.