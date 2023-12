La Cooperativa Auxilium è tra le prime 800 aziende in Italia ad ottenere la certificazione della parità di genere, rilasciata dagli organismi di certificazione riconosciuti da Accredia, il principale ente italiano di accreditamento.

Un riconoscimento importantissimo, non solo perché arriva dopo un attento esame di tutti gli aspetti dell’organizzazione aziendale, ma anche perché la certificazione della parità di genere è uno degli strumenti principali che ha il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per realizzare la Missione 5, “Inclusione e Coesione”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Inoltre la parità di genere è uno degli obiettivi principali dell’Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile: “Un obiettivo talmente importante che era stato inserito dall’ONU tra quelli che andavano raggiunti già entro il 2023 – afferma il presidente della cooperativa Pietro Chiorazzo – anche se le recenti stime dell’OIL ci dicono che resta molta strada da fare”.

Spiega Chiorazzo: “La parità di genere è da sempre un valore cardine del sistema cooperativo e nella nostra cooperativa”.

Il 72 per cento dei 1700 lavoratori Auxilium sono donne e rappresentano anche la maggioranza dei coordinatori e dei responsabili in ogni settore nel quale la cooperativa opera in Italia.

Riprende il presidente di Auxilium: “La parità di genere si realizza attraverso tanti aspetti, a partire dal rispetto della meritocrazia e dell’uguaglianza nel lavoro, nelle attività di selezione e di attribuzione dei ruoli, nell’accesso equo ai percorsi di carriera, nell’equità remunerativa.

Tutto questo fa parte del sistema valore di un’azienda, che deve erogare servizi di qualità, creare e mantenere ambienti di lavoro sicuri e sereni, garantire opportunità e continuità del lavoro, crescita umana, culturale e professionale delle lavoratrici, trasparenza in ogni attività, tutela ambientale.

La parità di genere si realizza anche attraverso il continuo miglioramento del welfare aziendale, affinché una donna, ad esempio, non debba essere costretta a scegliere tra il lavoro e l’essere mamma”.

La Cooperativa Auxilium – che è nata in Basilicata quasi 25 anni fa e che oggi si prende cura quotidianamente di oltre 30 mila persone in stato di bisogno in Italia – è orgogliosa del fatto che a certificarla sia stata la Bureau Veritas Italia, Società del Gruppo Bureau Veritas, con sede a Parigi, che dal 1828 è leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale.

Conclude Chiorazzo: “É un ulteriore segno dell’importanza della qualità, quando si lavora al servizio delle persone più vulnerabili”.