A CHRISTMAS MAGIC ospita TEENAGE DREAM PIJAMA PARTY

Il Teenage Dream Party, la festa anni 2000 che sta spopolando in tutta Italia, arriva il 5 gennaio con lo speciale Teenage Dream Pijama Party in una location d’eccezione: l’incantato mondo di A Christmas Magic, il parco di Natale al coperto più grande d’Italia aperto fino al 7 gennaio presso l’ALLIANZ MiCo di CityLife, Milano.

Dalle ore 23:00 andrà in scena una festa da non perdere, per cantare e ballare tra una canzone di High School Musical, Camp Rock e una hit degli anni Duemila, con un dress code d’eccezione: il pigiama! Per partecipare all’evento, che intratterrà il pubblico fino alle 1:30 di notte, è aperta da oggi una biglietteria dedicata su christmamagic.it.

Il Teenage Dream Party è “la festa di tutti”, la festa che non c’era mai stata, se non nelle camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata; un party unico a tema

che ripercorre tutto il primo decennio del nuovo millennio, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione.

Una festa che il 5 gennaio prenderà vita all’interno parco a tema A Christmas Magic, con una vera e propria fusione di mondi che promette di regalare un’esperienza indimenticabile, unendo l’energia del Teenage Dream Party all’atmosfera natalizia di A Christmas Magic, con un dress code che renderà l’evento ancora più imperdibile: gli ospiti sono invitati a partecipare indossando il proprio pigiama preferito.

L’apertura delle porte è prevista alle 21:30, in modo da poter ingannare il tempo d’attesa prima dell’inizio dello show visitando il parco, mangiando zucchero filato, perdendosi nella fabbrica dei regali o nella foresta incantata e soprattutto pattinando lungo la pista di ghiaccio indoor più lunga l’Italia.

Nel corso dell’evento non mancheranno karaoke a tema Disney Channel, le coreografie di High School Musical, i duetti di Camp Rock e delle serie TV che hanno conquistato gli anni 2000, senza rinunciare alle hit pop più celebri del decennio, con lo scopo di riassaporare, con un pizzico di nostalgia, le sensazioni che hanno percorso l’infanzia e l’adolescenza di chi è nato tra gli anni Novanta e i primi anni del nuovo millennio.

Il fortunato format Teenage Dream nasce a gennaio 2023 e ha già registrato circa 100 date (per un totale di più di 230000 biglietti venduti) nei più grandi live club e arene estive sparse per tutta Italia. Teenage Dream è diventato virale sui social con oltre 120 Milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 125mila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi.

I biglietti per partecipare al Teenage Dream Pijama Party sono disponibili su christmasmagic.it al prezzo speciale di € 24,15 (prevendita inclusa) per un tempo limitato.

A Christmas Magic è un vero e proprio Parco dedicato al Natale di oltre 20.000 mq con attrazioni per tutte le età, una food court a tema, panorami da sogno, attività sempre nuove, e una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor che con i suoi 1800 mq attraversa tutto questo microcosmo a due passi da CityLife.

Tra le peculiarità, un approccio di story-living utilizzato nei grandi parchi a tema internazionali, per rendere il visitatore protagonista di una narrazione e imprimerla nella memoria, riconoscendosi nel mondo che lo circonda per poterlo poi raccontare.

Gli orari di apertura di A Christmas Magic sono fissati dalle ore 10:00 alle ore 22:00, salvo disponibilità o variazioni di calendario che verranno comunicati sui canali di vendita ufficiali.

Nei giorni considerati feriali* il prezzo per gli adulti è di 19€, mentre per i bambini sotto i 12 anni è fissato a 14€ (entrata libera sotto i 3 anni).

Nei giorni considerati festivi** il prezzo è di 24€ per gli adulti e di 17€ per i bambini sotto i 12 anni (entrata libera sotto i 3 anni).

Giorni feriali: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27, 28 dicembre e 2, 3, 4 gennaio

Giorni festivi: 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 dicembre e 1, 5, 6, 7 gennaio

I biglietti sono acquistabili sul christmasmagic.it e Ticketone.