La proposta di stabilizzazione e nuova occupazione per i lavoratori ex TIS e RMI

L’Unione sindacale di base (USB) presenterà questa mattina, giovedì 14 dicembre 2023, alle ore 10:00, davanti alla tenda del presidio ex TIS e RMI, posizionata da diversi mesi nel parcheggio di fronte alla sede della Regione Basilicata, una proposta di stabilizzazione e nuova occupazione per questi lavoratori.

La proposta, che sarà illustrata dal segretario generale dell’USB Basilicata, prevede le seguenti misure:

Stabilizzazione immediata dei lavoratori ex TIS e RMI in attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2011, n. 201, che prevede la stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratti a termine e di formazione e lavoro (ex TIS e RMI) al termine di un periodo di 36 mesi.

Reclutamento di nuovi lavoratori a tempo indeterminato per l’assunzione di nuove attività di pubblica utilità, anche in collaborazione con enti e associazioni del terzo settore.

Riconoscimento dei diritti essenziali ai lavoratori ex TIS e RMI, come la malattia, la maternità e la sicurezza sul lavoro.

L’USB fa sapere che si punterà l’attenzione anche sulla mancanza di intervento da parte della Giunta regionale, con cui da quasi un anno si è aperto il dibattito, rispetto alla modifica delle condizioni di utilizzo dei progetti in proroga e al riconoscimento dei diritti essenziali per una platea di circa 1800 persone, impegnate in attività di pubblica utilità in comuni e altri enti pubblici.

Il presidio ex TIS e RMI è iniziato il 25 marzo 2023 e da allora i lavoratori hanno organizzato numerose manifestazioni e mobilitazioni per chiedere la stabilizzazione e il riconoscimento dei loro diritti.