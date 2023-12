Protezione Civile – Gruppo Lucano – Senise: Basta poco per donare un sorriso

Ieri, oggi e anche nei prossimi giorni, un gruppo di volontari della Protezione Civile – Gruppo Lucano – Senise, in collaborazione con le parrocchie di Senise e con il supporto di Don Giovanni Lo Pinto, si recherà nelle RSA del territorio per portare gioia, spensieratezza, sorrisi e simpatia.

Questa è una delle attività che vede coinvolti i volontari del servizio civile. Ieri, ad esempio, i volontari hanno visitato la RSA Madre Teresa di Calcutta di Senise, dove hanno trascorso qualche ora in compagnia dei nonni che vi risiedono. Tra canti natalizi, racconti e l’arrivo di un giovane Babbo Natale, i volontari hanno regalato ai nonni momenti di allegria e serenità.

“I nostri nonni hanno tanto da raccontarci e insegnarci”, hanno dichiarato i volontari. “Per noi giovani è stato un piacere apprezzare ogni singolo racconto e ogni sorriso donato con il cuore. Basta poco, con un po’ di dolcezza tutti torniamo bambini”.

Il reportage fotografico di questa giornata è stato realizzato da Olga Adriana Colaiacovo, Operatore Locale di Progetto della Sede di Senise e coordinatrice delle attività che la Protezione Civile sta svolgendo sul territorio.

Tra le altre attività promosse dalla Protezione Civile Gruppo Lucano – Senise ci sono la “Spesa sospesa” e la “Dona un sorriso per Natale Ri-Giocando”.

“Un grazie di cuore a chi dona”, ha dichiarato la Protezione Civile. “Tenete sempre a mente e nel cuore il nostro motto: ‘Basta poco per donare un sorriso’. Ma non è riferito solo al periodo di Natale, ma durante tutto l’anno, in modo che chiunque possa sorridere. Grazie di cuore”.

L’iniziativa della Protezione Civile Gruppo Lucano – Senise è un bellissimo esempio di come anche un piccolo gesto possa fare la differenza. I volontari hanno regalato ai nonni momenti di gioia e serenità, che sono un bene prezioso, soprattutto per chi vive in una RSA.

Questa iniziativa è un’occasione per riflettere sull’importanza di donare il proprio tempo e le proprie energie agli altri. Anche un piccolo gesto, come una visita a un nonno in una RSA, può fare la differenza nella vita di una persona.

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, è importante ricordare che la solidarietà è un valore fondamentale. I gesti di gentilezza e di compassione sono un modo per rendere il mondo un posto migliore.