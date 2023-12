Fabrizio Baldantoni tra le Onorificenze Sportive

Tra le Onorificenze Sportive – riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici, e società che, per l’attività svolta hanno dato lustro allo Sport Italiano – stella di bronzo a Fabrizio Baldantoni, vice presidente nazionale vicario Federazione Pugilistica Italiana.

L’ingegnere potentino dell’1984 è figlio d’arte, il padre Giovanni – ora imprenditore e fondatore di Palazzo Italia Bucarest – è stato anche un buon “peso medio”, allievo di Franco Blasi e Mastrocinque; Fabrizio ha praticato la boxe, guidato dal maestro Giuseppe Gruosso.

Una soddisfazione per Asd Boxe Potenza. L’avventura di Fabrizio nella box è iniziata per gioco all’età di quattro anni, accompagnato in palestra dal padre Giovanni, ex pugile.

A 14 anni si è avvicinato al ring come atleta amatore. Al raggiungimento del diciottesimo anno di età ha esordito come dirigente, diventando Presidente dall’Asd Boxe Potenza.

Dopo quattro anni è diventato consigliere regionale del Comitato Puglia e Basilicata, ricoprendo anche la carica di Vice Presidente.

Dopo ulteriori quattro anni è stato eletto Presidente del Comitato Puglia e Basilicata. Alla fine di questo percorso l’avventura è continuata come consigliere federale FPI per il quadriennio olimpico 2016-2020.

Il suo impegno è stato sempre rivolto alle società, che hanno trovato in lui un punto di riferimento, sempre pronto ad ascoltare e a risolvere i problemi, dato che Fabrizio ha una lunga esperienza sportiva, che gli permette di comprendere da vicino tutte le questioni della vita di una società. Sa parlare agli atleti essendo stato un atleta amatore e ha ottimi consigli anche per maestri e dirigenti