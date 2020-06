Anche la Sila Epic si ferma.

Fin dalla sua prima edizione la Sila Epic Mtb Marathon è considerato un evento di socialità e convivialità, ancor prima che un evento sportivo e competitivo. L’emergenza Covid-19 e i conseguenti provvedimenti adottati, tra i quali il distanziamento interpersonale, non rendono possibile godere di tutto quanto la nostra manifestazione ha sempre offerto.

I disagi sociali e le difficoltà in cui molti di noi sono improvvisamente caduti sono purtroppo evidenti.

Per questo e per tutti gli altri motivi, nel rispetto della salute di ogni partecipante, riteniamo doveroso e opportuno annullare la manifestazione per l’edizione 2020.

Una scelta sofferta che, siamo sicuri, darà più tempo a tutti di riorganizzarsi e tornare a vivere la monuntain bike e la nostra splendida Sila con più forza e desiderio.

Un affettuoso saluto da tutto lo Staff