Threads, il social di Meta dal 14 dicembre anche in Italia

Dopo il lancio lo scorso luglio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, Threads arriverà anche in Italia dal 14 dicembre.

Nulla di ufficiale da parte di Zuckerberg ma sul sito web della piattaforma raggiungibile dall’Unione Europea è apparso un conto alla rovescia che scade alle ore 12 di giovedì.

Su Instagram, app su cui Threads si basa per recepire informazioni sul profilo e sugli account da seguire (un aspetto su cui i regolatori europei hanno voluto vederci chiaro) comincia ad apparire agli iscritti un post che, se cliccato, apre ad un biglietto virtuale con scadenza il 14 dicembre.

Su Instagram è anche possibile cercare il termine “biglietto” all’interno dell’app per scoprire l’invito digitale a Threads, insieme a un codice QR scansionabile e un orario di lancio, che può variare a seconda del paese di residenza.

Qui la dicitura è chiara: “Lancio di Threads in Ue”. Il ritardo in Italia e nel resto delle nazioni dell’Unione dell’implementazione dell’app anti X-Twitter, focalizzata principalmente su post brevi e testuali, è stato causato da ciò che Christine Pai di Meta aveva descritto a suo tempo come “un’incertezza normativa”, probabilmente in riferimento alle rigide regole previste dal Digital Markets Act del blocco. Meta, insieme ad altri giganti della tecnologia come Microsoft e Apple, è stata formalmente designata come “guardiano” della piattaforma ai sensi della legge a luglio, e obbligata a rispettare nuove norme relative al consenso degli utenti e alla protezione dei dati.

Per soddisfare i requisiti richiesti, l’esperienza di Threads in Ue potrebbe essere leggermente diversa da quella in altri mercati.