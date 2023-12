L’autovelox installato sulla SS 106 Ionica nel territorio di Scanzano Jonico, in direzione Taranto, è stato attivato oggi

L’autovelox installato sulla SS106 Ionica nel territorio di Scanzano Jonico, in direzione Taranto, è stato attivato oggi, 11 dicembre 2023. L’apparecchio è posizionato circa 600 metri dopo il fiume Agri e sarà operativo 24 ore su 24.

L’autovelox è un dispositivo elettronico che rileva la velocità di un veicolo in movimento. Viene utilizzato dalle forze dell’ordine per monitorare il traffico e per sanzionare gli automobilisti che superano i limiti di velocità.

Il limite di velocità sulla SS106 Ionica è di 90 km/h. I veicoli che superano i limiti di velocità rischiano una sanzione amministrativa che va da 41 a 168 euro, con la decurtazione di 4 punti dalla patente.

L’attivazione dell’autovelox sulla SS106 Ionica è un’iniziativa delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza stradale e per ridurre il numero di incidenti.