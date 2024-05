il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano presenta le speciali visite nei Beni nell’ambito della campagna #FAIbiodiversità

Un importante risposta a questa domanda arriva dall’Unione Europea. A febbraio 2024 Il Parlamento Europeo ha approvato la normativa europea sul ripristino della natura, compiendo un passo importante e ambizioso per invertire la perdita di specie e di aree naturali che si sta verificando nei territori dell’Unione. Il regolamento pone l’obiettivo del ripristino degli ecosistemi degradati in tutti i Paesi dell’UE entro il 2030 per raggiungere il buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat contemplati dalla nuova legge (che vanno da foreste, praterie e zone umide a fiumi, laghi e coralli). Questa percentuale aumenterà poi al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050.

Il principio alla base della legge è innovativo e anche un segno dei tempi: non è più sufficiente tutelare la natura, come da sempre sosteniamo; per il degrado a cui siamo giunti dobbiamo andare oltre e iniziare a restaurare anche quanto abbiamo compromesso.

Il FAI con la campagna #Faibiodiversità intende dare il suo contributo per comunicare quanto sia importante tutelare la biodiversità e restaurarla laddove è compromessa, soprattutto nel nostro Paese, tra i più ricchi in Europa di ecosistemi diversissimi tra loro e al contempo coevoluti strettamente con la presenza storica dell’uomo: una situazione unica che richiede ancora più impegno. È importante dunque comunicare e responsabilizzare, affinché ognuno faccia la sua parte, fino al singolo cittadino.