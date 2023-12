Meloni, centrodestra in Ue con lo stesso perimetro

RHO-PERO, 07 DIC – “La dinamica delle elezioni europee è molto più complessa: si può far parte di famiglie politiche europee differenti e governare molto bene in Italia e, dico di più, provare a governare insieme con un’Europa diversa dopo le prossime elezioni europee”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa dopo la visita ad Artigiano in Fiera, spiegando che ol centrodestra dovrebbe stare in Europa “con il perimetro che già conosciamo in Italia”.

ANSA