A Natale la luce diventa arte

FASANO – Dicembre, per tradizione, è il mese delle luci, delle candele, dei falò e delle luminarie che addobbano strade, piazze, palazzi e abitazioni.

Spesso le installazioni luminose e i giochi di luce sfociano in festival e spettacoli d’arte, grazie anche al contributo di famosi artisti.

Ecco le luminarie più spettacolari in giro per l’Italia che meritano di essere scoperte e che rendono le feste di Natale ancora più magiche.

Fasano, in provincia di Brindisi, si trasforma in una giungla urbana con oltre 50 installazioni luminose giganti raffiguranti animali, per festeggiare i 50 anni dello Zoosafari.

Dal 18 novembre al 13 febbraio è possibile seguire un percorso diffuso di luminarie con installazioni artistiche e videoproiezioni urbane nel centro storico, una mostra a cielo aperto di sculture a tema ‘animali’: orsi polari, pinguini, gorilla, scimmie, giraffe, elefanti, farfalle, pavoni, canguri, cammelli e leoni.

E’ uno spettacolo di luci e colori, visitabile tutti i giorni gratuitamente, che trasforma il centro cittadino in una giungla urbana popolata da opere d’arte giganti.

Nell’allestimento è previsto anche un albero di Natale a piazza Ciaia, alto 16 metri e popolato anch’esso da luminarie a forma di animali, e proiezioni di opere di arte sacra, legate sempre al mondo degli animali: dai volatili di san Francesco all’Arca di Noè.

Il progetto ‘Luci di Natale a Fasano: The World of Animals’ è realizzato con lampadine led a basso consumo energetico ed è accessibile a tutti grazie a quadri tattili delle opere proiettate.

Info:theworldofanimals.it A Salerno torna il tradizionale appuntamento con ‘Luci d’Artista’, straordinaria esposizione di opere d’arte luminose, proiezioni e installazioni nelle strade, piazze e giardini, dal 24 novembre al 21 gennaio.

La città campana accende le sue celebri luci, che si visitano gratuitamente, anche in nuove location ispirate al mondo dei miti, del circo, delle fiabe e della poesia; ecco i principali luoghi da visitare con le opere d’arte luminose: Villa Comunale espone ‘Animalandia’; le ‘Quattro Stagioni’ sono protagoniste in via Mercanti; la ‘Fata delle farfalle’ domina la scena in Sedile del Campo; a piazza Flavio Gioia va in scena la ‘Danza delle meduse’.

E, ancora, le ‘Geometrie di Natale’ a san Agostino e i ‘Mondi’ di corso Vittorio Emanuele immergono nella magia del Natale.

Il Duomo è circondato da schiere angeliche e un po’ ovunque spuntano decori luminosi di palme, fiocchi di neve, stelle, alberi innevati, ghirlande e fontane. Anche qui le lampade utilizzate per le opere sono led a basso consumo energetico e grande intensità luminosa.

Info: lucidartista.it Fino al 14 gennaio Gaeta ospita ‘Favole di luce’, 14 installazioni luminose in varie parti della città e le proiezioni artistiche dello ‘Schiaccianoci’ in 9 diverse location.

Le opere luminose, un invito all’immaginazione, alla fantasia e alla magia delle favole, arricchiscono l’atmosfera natalizia di Gaeta. Info: luminariegaeta.it/luci-di-gaeta ‘Colors. A Homage to Peace’ è il titolo dello spettacolo di luci che la città di Bressanone, in provincia di Bolzano, offre ai visitatori dal 24 novembre al 7 gennaio. Il cortile interno dell’Hofburg si vestirà nuovamente dei magici effetti di luce degli artisti francesi Spectaculaires: un coloratissimo colibrì, ambasciatore di pace, luce, amore e speranza, condurrà il pubblico in un mondo di sogno e realtà attraverso tutte le stagioni e i continenti.

Uno dei momenti più emozionanti dello spettacolo sarà l’accompagnamento musicale del Coro della Pace composto da 60 bambini di Bressanone e delle sue città gemellate di Ratisbona, Bled e Mantova, che canteranno uno speciale arrangiamento per coro e band di Stephen Lloyd della canzone ‘Give peace a chance’ di John Lennon e Yoko Ono. Il coro canterà dal vivo nel weekend di apertura.

Dal 21 novembre, inoltre, una mostra sulla pace di 10 opere d’arte di artisti locali e internazionali, come Yoko Ono, Sissa Michaeli, Karolina Gacke e Maj D, esposte nelle chiese, nelle vetrine dei negozi, nelle piazze e sulle facciate dei palazzi, completeranno l’atmosfera natalizia della città.

Info: brixen.org A Torino torna la manifestazione ‘Luci d’artista’ con 27 opere d’arte luminose disseminate per la città e realizzate da grandi artisti nazionali e internazionali, da Pistoletto a Airò, da Buren a Casorati.

Fino al 14 gennaio si potranno ammirare anche due nuove installazioni: ‘Orizzonti’, firmata dal maestro Giovanni Anselmo, 4 luci di colore blu che rappresentano le parole Nord, Est, Sud e Ovest, i 4 punti cardinali; e una nuova illuminazione a Parco Michelotti, di fronte alla Biblioteca Geisser appena riaperta, con ‘L’amore non fa rumore’ di Luca Pannoli. Inoltre, torna in piazza Palazzo di Città, completamente restaurata, l’installazione ‘Tappeto volante’ di Daniel Buren. Info: lucidartistatorino.org

ANSA