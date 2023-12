BARDI: GRAZIE AI VIGILI DEL FUOCO PER L’IMPEGNO E IL CORAGGIO

“Nel giorno di Santa Barbara Patrona dei Vigili del Fuoco rivolgo, in qualità di Presidente della Regione Basilicata e a nome di tutti i cittadini lucani, il mio pensiero di immensa gratitudine nei confronti di donne e uomini del prestigioso ed indispensabile Corpo dello Stato operanti sul nostro vasto territorio regionale che con il loro impegno e coraggio intervengono, 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per garantire, in ogni emergenza e criticità, in primo luogo, la sicurezza dei nostri concittadini e la salvaguardia dei loro beni”.

Lo dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.