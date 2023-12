Il Senise vince in trasferta contro il Latiano per 4-2 e raggiunge il primato in classifica.

Vittoria in trasferta per i ragazzi di mister Masiello contro il Latiano per 4-2 , doppietta per Dipinto , le altre due reti messe a segno da Capalbo e Da Costa. Questo risultato permette al Senise di raggiungere il primato in classifica superando la DIAZ.

Buon avvio dei sinnici, anche se sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Moreira sugli sviluppi di una rimessa laterale. I ragazzi di Masiello reagiscono immediatamente e vanno vicini al pari con Dipinto in due circostanze. Il capitano non si arrende e fa centro da fuori al 12′. Passano meno di due minuti e Da Costa, tutto solo, ribalta il risultato sfruttando al meglio una conclusione non precisa arrivata dalla sinistra.I brindisini provano a loro volta a reagire, ma vengono fermati da due belle parate di Nucera e vanificati da un paio di errori sotto misura: si va all’intervallo sul punteggio di 1-2.

Nella ripresa i lucani partono ancora bene con i soliti Dipinto e Da Costa che impegnano il portiere avversario. Ma poco dopo metà frazione arriva il pareggio del Latiano con Conte, sugli sviluppi di un corner. I sinnici vogliono vincere e Dipinto va ad un passo dal nuovo vantaggio, ma il suo bolide dalla distanza su punizione che va a stamparsi sul palo. Al 15′ è ancora Senise con una occasionissima per Giorgini, con De Brasi che è ancora bravissimo a salvarsi in angolo. Ma l’estremo difensore nulla può su un nuovo tentativo su calcio piazzato, da posizione decentrata, di Dipinto, che a meno di due minuti dalla fine trova la marcatura che vale il gol del 2-3. Marelli prova il tutto per tutto ricorrendo al portiere di movimento, ma la mossa non paga e, ad una manciata di secondi dalla fine, Capalbo chiude i conti a porta vuota e dalla distanza fissando il punteggio sul definitivo 2-4.

I protagonisti

Dipinto è stato il grande protagonista della partita. Il capitano del Senise ha segnato due gol, uno su punizione e uno su calcio piazzato, e ha sfiorato altre occasioni.

è stato il grande protagonista della partita. Il capitano del Senise ha segnato due gol, uno su punizione e uno su calcio piazzato, e ha sfiorato altre occasioni. Da Costa ha completato la tripletta del Senise, è stato molto pericoloso in tutto il match

ha completato la tripletta del Senise, è stato molto pericoloso in tutto il match De Brasi ha fatto di tutto per salvare il Latiano, ma ha dovuto subire quattro gol.

Il Senise vince una partita importantissima e si porta in testa alla classifica in solitaria. I sinnici hanno dimostrato di essere una squadra forte e in forma, e possono essere considerati uno dei favoriti per la vittoria del campionato.

In particolare, Dipinto ha dimostrato di essere un giocatore di livello superiore. Il suo sinistro è letale e può essere decisivo in qualsiasi momento della partita. Da Costa è un altro giocatore molto importante per il Senise. È un giocatore veloce e tecnico, che può creare pericoli in qualsiasi zona del campo.

TABELLINO

FOOTBALL LATIANO-FUTSAL SENISE (1-2) 2-4 MARCATORI: 4’22” pt Moreira (L), 11’56” pt Dipinto (S), 13’59” pt Da Costa (S), 11’45” st Conte (L), 18’05” st Di Pinto (S), 19’44” st Capalbo (S)

FOOTBALL LATIANO: De Brasi, Costantini, Molfetta, Taccone, Conte, Prestileo, Penacorveira, Costantini, Misuraca, Moreira, Elia, Lacatena. All.: Marelli

FUTSAL SENISE: Dalessandro, Benedetto, Capalbo, Albano, Da Costa, Iorio, Grandinetti, Giorgini, Stigliano, Dipinto, Nucera, Simeone. All.: Masiello

ARBITRI: Dattoli di Roma 1 e Speziale di Cosenza (crono: Invidia di Lecce)

AMMONITI: Stigliano (S), Prestileo (L), Da Costa (S) ESPULSI: ne