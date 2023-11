Un avvio perfetto quello del Futsal Senise che il dirigente Cosmiano Cataldo ripercorre così:

Questo nel rispetto sia del budget investito (che oggettivamente è da salvezza) e sia nei confronti dei tifosi per evitare di creare false illusioni. Detto questo però tutto quello che verrà (se verrà) in più sarà ben accetto con estremo orgoglio. La ciliegina (o meglio: il sogno) sarebbe partecipare alla coppa Italia nazionale arrivando tra le prime quattro al giro di boa. Ma sarebbe un di più, un surplus”.

“Dopo l’ottimo lavoro fatto ad Agosto, a dicembre vedremo, in primis, di conservare (e se possibile migliorare) il roster attuale. Storicamente il Senise, da oltre un decennio, non ha mai cambiato in corso d’opera se non in senso migliorativo. Il mercato in uscita, di conseguenza, è chiuso.

Zero trattative. Se per assurdo e/o qualsivoglia motivo dovesse aprirsi, di sicuro questo darà linfa a quello in entrata, soprattutto in termini economici. Ciò non toglie che staremo sempre vigili se dovesse esserci qualche giusta occasione.

Chiudo dicendo, a proposito sempre di mercato, di essere strafelice anche per gli esordi, in queste ultime due uscite, degli atleti Rocco Collarino ed Antonio Albano, ai quali va il mio più caloroso “in bocca al lupo”.