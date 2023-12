«Bene la riduzione dei tempi per la tratta Matera-Bari. Ora si proroghi le attuali concessioni balneari»

“Dalla recente conferenza stampa indetta dall’assessora alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Dina Sileo, apprendo con immensa soddisfazione l’imminente ufficialità dell’accordo tra Regione Basilicata e FAL in merito alla nuova corsa diretta Matera-Bari, che sarà percorsa in 50 minuti circa. Vigileremo affinché i dettagli finali vengono presto ultimati in quanto l’accordo risulterebbe un traguardo molto importante, dal momento che, oltre alle quattro corsie, riusciremmo a raggiungere la stazione ferroviaria di Bari in un tempo davvero europeo, rispetto alle attuali 2 ore e mezza circa”

In termini turistici, l’accordo rappresenterebbe un significativo elemento per attirare nuovi visitatori che arrivano la Puglia e avranno così la possibilità di giungere a Matera in poco tempo grazie alla comodità e alla rapidità del collegamento diretto tra le due città. Un vantaggio competitivo che sicuramente arricchirà l’economia materana. Ora, per poter ampliare i risultati e dare un’ulteriore sterzata dal punto di vista turistico, mi auguro che venga risolta anche la questione delle concessioni balneari dando la possibilità, attraverso una delibera di Giunta regionale, alle imprese esistenti – sia sulla costa ionica che tirrenica – di poter vedere adesso prorogate le concessioni fino al 31/12/2024 e poi rinnovate definitivamente per i prossimi anni, non appena il tema sarà definito a livello nazionale”.