Incidente sulla SS658 Potenza-Melfi

La strada statale 658 “Potenza-Melfi” è stata provvisoriamente chiusa – in entrambe le direzioni – dalle ore 11 di stamane, in corrispondenza del km 24,800, a causa di un incidente.

Il sinistro autonomo ha coinvolto un mezzo pesante; il conducente, per cause in accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo.

Per permettere le operazioni di recupero di quest’ultimo, la circolazione è stata deviata in loco.

Sul posto sono state presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento

Anas informa che la circolazione sulla SS658 “Potenza-Melfi” è stata ripristinata alle ore 18:00 di oggi, 1 dicembre 2023.

Consigli per la viabilità

Anas consiglia ai viaggiatori di prestare attenzione alla segnaletica e di seguire le indicazioni fornite dalle Forze dell’Ordine.