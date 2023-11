Sant’Angelo di Avigliano sabato 2 e domenica 3 dicembre dicembre mostra di presepi

È in programma per sabato 2 dicembre 2023 nella frazione di Sant’Angelo di Avigliano e, in replica, domenica 3 dicembre nella frazione di San Nicola di Pietragalla, la seconda edizione della Mostra di Presepi.

Due importanti appuntamenti curati rispettivamente dalla Parrocchia Maria SS. del Carmelo e dall’Associazione San Nicola e in grado di far riscoprire l’arte presepiale attraverso opere realizzate artigianalmente dal maestro Tommaso Summa.

All’interno delle due frazioni prenderanno vita l’arte del presepe tradizionale e diorami della Natività in grado di far scoprire a tutti i visitatori il senso più autentico del Natale.

La mostra itinerante sarà inaugurata alle ore 18:00 di sabato 2 dicembre nell’aula San Giuseppe nella frazione di Sant’Angelo dove rimarrà fruibile fino alle ore 21:00 per poi essere allestita domenica 3 dicembre nella chiesa di San Nicola e visitabile con gli stessi orari.

Le numerose statue presepiali saranno accolte negli ambienti ricreati attraverso l’arte e la maestria del maestro Summa quale connubio perfetto tra l’arte napoletana, la storia locale e la secolare tradizione presepistica intercontinentale.

Suggestione ed emozione sono state già suscitate lo scorso anno attraverso questa importante rassegna ispirata al tema della Natività, intesa come veicolo e simbolo di fratellanza, pace, solidarietà e convivenza civile all’interno delle piccole e grandi comunità, e tra le nazioni e i popoli.

La finalità è quella di promuovere l’identità, la cultura, la tradizione religiosa del Natale attraverso il coinvolgimento della cittadinanza. L’ingesso alla mostra è gratuito.