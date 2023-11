Elezioni provinciali: oggi scade il termine per le candidature

Oggi, giovedì 30 novembre 2023, scade il termine per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni provinciali, che si terranno in Italia il 20 dicembre 2023.

Le elezioni si terranno in due province: Potenza e Matera. In queste due province, le elezioni provinciali sono di secondo livello, il che significa che saranno chiamati alle urne i sindaci e i consiglieri comunali dei municipi ricadenti nelle province interessate.

In particolare, per la provincia di Potenza saranno eletti 12 consiglieri provinciali, mentre per la provincia di Matera saranno eletti 10 consiglieri provinciali.

Le liste potranno essere depositate entro le 12 di questa mattina, giovedì 30 novembre 2023, presso gli uffici elettorali provinciali di Potenza e Matera.

Le elezioni provinciali in Italia

Le elezioni provinciali in Italia sono state riformate nel 2014 dalla legge Delrio. In base a questa riforma, le elezioni provinciali sono di secondo livello e sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.

Prima della riforma, le elezioni provinciali erano di primo livello e erano eletti dai cittadini della provincia.