Tortorelli UIL Basilicata: Fondi Comunitari 2014-2020, in ballo ci sono 240 milioni di euro

Secondo un’analisi del Centro Studi UIL, la rendicontazione dei fondi FSE e FESR in Basilicata per il periodo 2014-2020 è al 71,5% dei pagamenti. In dettaglio, su 840,3 milioni di euro di risorse, i pagamenti effettuati ammontano a 600,9 milioni.

Questa percentuale è in linea con la media nazionale, che si attesta al 71,3%. Tuttavia, la Basilicata ha ancora un margine di miglioramento per evitare di dover restituire all’Unione Europea parte delle risorse non utilizzate.

Per il segretario regionale Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli “poiché non ci possiamo permettere di perdere un solo euro e quindi restituire all’Unione Europea parte del “tesoretto” dei fondi comunitari, da noi circa 240 milioni, è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo”.

La rendicontazione dei fondi FSE e FESR è importante per diversi motivi. Innanzitutto, consente di garantire che le risorse vengano utilizzate in modo efficace e efficiente. In secondo luogo, aiuta a promuovere la crescita economica e l’occupazione. In terzo luogo, contribuisce a ridurre le disuguaglianze sociali.

La Basilicata ha la possibilità di utilizzare i fondi FSE e FESR per sostenere la crescita economica e l’occupazione, migliorare la coesione sociale e ridurre le disuguaglianze. È importante che la Regione acceleri la rendicontazione delle risorse disponibili per poter beneficiare appieno di questi importanti finanziamenti europei.