In Italia, Alexa spegne 5 candeline i numeri del suo successo nel 2023 in Puglia, Basilicata e Campania

Alexa è diventata parte integrante nella quotidianità dei clienti pugliesi, lucani e campani, con oltre 963 milioni di interazioni totali generate nel 2023.

La Puglia è la seconda regione in Italia per aumento di timer, sveglie e promemoria impostati tramite Alexa e di interazioni relative alla Casa Intelligente; anche le case dei lucani sono sempre più smart, classificando la Basilicata in quarta posizione per aumento delle interazioni; la Campania è invece al quarto posto in Italia per numero di utenti attivi e al quinto per numero di interazioni generate

Milano, 24 novembre 2023 – In soli 5 anni, Alexa è diventata una vera e propria alleata nella vita di tutti i giorni delle famiglie pugliesi, lucane e campane. Smart home, musica, intrattenimento e funzionalità personalizzate: la grande popolarità di Alexa sta nella sua capacità di semplificare e supportare gli utenti in ogni momento della loro giornata. Solo negli ultimi 12 mesi, infatti, sono oltre 963 milioni le interazioni generate nelle tre regioni: più di 370 milioni in Puglia, oltre 8.7 milioni in Basilicata e oltre 584.3 milioni in Campania.

“Siamo entusiasti del successo che Alexa ha riscontrato in Italia in soli 5 anni. In breve tempo, infatti, è entrata nelle case e nel cuore dei clienti in Italia. A dimostrarlo anche la presenza di Alexa, per il secondo anno consecutivo, nella classifica dei 10 Best Product Brand della ricerca Best Brands, condotta da Serviceplan Group e Gfk sulle marche”, ha dichiarato Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa. “In questi anni, abbiamo continuato ad arricchire la gamma di dispositivi con integrazione Alexa per rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti e per offrire modi sempre nuovi di interagire con il nostro assistente vocale, rendendo così le giornate più semplici, organizzate e divertenti.”

Boom di utenti e interazioni

La Campania è la quarta regione in Italia per numero di utenti attivi (+864 mila), con un aumento significativo nel 2023 nelle province di Napoli (+11%), Avellino (+10%) e Caserta (+8%). In termini di crescita, è la provincia pugliese di Bari a salire sul podio, con il 14% in più di utenti attivi, numero che la classifica al secondo posto tra le province italiane. Se si parla di interazioni, è però la provincia di Barletta – Andria – Trani a rubare la scena, con il 15% in più di interazioni generate, attestandosi così al quinto posto tra tutte le province italiane. Aumentano le interazioni anche in Campania (+10%) e in Basilicata (+8), in particolare a Matera (+9%).

Case sempre più intelligenti: “Alexa, alza la temperatura del salotto di due gradi!”

Integrandosi con migliaia di dispositivi compatibili per la Casa Intelligente, Alexa aggiunge il proprio tocco nella vita di tutti i giorni, permettendo di gestire e controllare telecamere, luci, termostati e molto altro, semplificando le azioni quotidiane e ottimizzando il tempo. Queste funzionalità sono particolarmente amate dagli utenti pugliesi e lucani, che negli ultimi 12 mesi hanno registrato un aumento delle interazioni relative alla Casa Intelligente, rispettivamente, del 25% e del 24%, classificandosi in seconda e quarta posizione in Italia per crescita, con un totale di 64 milioni e 1.3 milioni di interazioni. A livello provinciale, in testa si trova la città pugliese di Foggia (al quarto posto in Italia per aumento con +29%) e quella lucana di Potenza (al quinto posto in Italia per aumento con +28%). I campani non sono da meno con più di 95.4 milioni di interazioni (+22%), di cui oltre 71.7 milioni solo a Napoli.

Una quotidianità ancora più personalizzata

La possibilità di personalizzare la propria esperienza con Alexa è uno degli aspetti più apprezzati. Come un profumo di cui si sceglie ogni fragranza, così che sappia rispecchiare la personalità di chi lo indossa, nello stesso modo con Alexa gli utenti possono organizzare e gestire la quotidianità esclusivamente in base alle proprie esigenze. Per esempio, impostando tramite Alexa timer, sveglie e promemoria: la Puglia è al secondo posto in Italia sia per aumento di timer impostati (+46%) che di sveglie (+33%), con un aumento significativo nella provincia di Barletta – Andria – Trani (+51% di timer e +41% di sveglie). Il quinto posto in Italia spetta alla Campania con il 41% in più di timer e il 31% in più di sveglie impostate, con un aumento significativo nella provincia di Avellino (+46% di timer e +37% di sveglie). La Puglia è la seconda regione italiana anche per aumento di promemoria impostati tramite Alexa (+15%).

Inoltre, con Alexa è possibile anche creare delle liste, come quella della spesa o delle cose da fare, ed eliminare o aggiungere elementi al loro interno semplicemente attraverso la voce: nel 2023 i pugliesi ne hanno aggiunti oltre 1.6 milioni, i lucani oltre 33.1 mila e i campani più di 1.9 milioni.

Divertirsi con la musica: “Alexa, riproduci Supereroi di Mr. Rain!”

Alexa è anche una formidabile intrattenitrice e quale miglior modo per divertirsi se non ascoltando e ballando sulle note delle canzoni più amate? Lo sanno bene pugliesi, lucani e campani: le interazioni relative alla musica generate quest’anno ammontano ad oltre 131.5 milioni in Puglia, più di 3.3 milioni in Basilicata e oltre 208.2 milioni in Campania. La top 5 delle canzoni più richieste ad Alexa nel 2023 in Italia è composta da: Supereroi di Mr. Rain, Due Vite di Marco Mengoni, Mon Amour di Annalisa, Cenere di Lazza e Italodisco del gruppo musicale The Kolors.

Lasciarsi ispirare in cucina

Alexa è provetta aiuto-cuoco, ideale per ispirazioni e suggerimenti per portare in tavola ricette sempre nuove. Sono tantissime, infatti, quelle che a livello nazionale gli utenti hanno chiesto ad Alexa quest’anno: dalle preparazioni locali, simbolo dell’italianità nel mondo, come gli spaghetti alla carbonara e il risotto allo zafferano, ai piatti tipici di culture lontane come il riso alla cantonese o le tortillas di farina. Tra le più richieste dagli utenti quest’anno anche la pasta alla sorrentina, il pollo alle mandorle e l’intramontabile tiramisù.

Infine, Alexa è così amata anche perché consente di tenersi sempre in contatto con famiglia e amici, potendo effettuare comode chiamate e videochiamate. Le interazioni relative alle chiamate degli ultimi 12 mesi, infatti, sono oltre 1.3 milioni in Puglia, più di 32.5 mila in Basilicata e oltre 2.1 milioni in Campania. Chissà che non sia proprio per questa funzionalità che gli utenti italiani hanno detto “Alexa, ti voglio bene” oltre 8 milioni di volte quest’anno.