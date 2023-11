Scontro fra auto e moto a Potenza: due feriti

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Appia a Potenza.

Per cause ancora da accertare, una Kia e una motocicletta sono entrate in collisione sul rettilineo della strada. Il centauro è stato sbalzato per terra e ha riportato ferite, non gravi, a una gamba e al braccio. Anche il conducente dell’auto è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Basilicata Soccorso, che hanno trasportato i due feriti all’ospedale San Carlo di Potenza.

Gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, hanno sequestrato i veicoli coinvolti nell’incidente per ricostruirne la dinamica.