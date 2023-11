Confconsumatori Basilicata partecipa al progetto Digitalmentis per facilitare l’accesso ai servizi digitali

Presso il nuovo “Punto Digitale Facile per i consumatori” i cittadini, in particolare over 65 o con fragilità, potranno ricevere gratuitamente assistenza e informazioni per imparare a utilizzare al meglio i servizi digitali (come ad esempio lo Spid o la carta d’identità elettronica).

Le persone potranno inoltre contare sulla figura del facilitatore digitale, in grado offrire loro supporto nell’affrontare le difficoltà comuni che si verificano nell’utilizzo dei dispositivi e dei servizi digitali, per evitare di rimanere “intrappolati” nelle insidie della rete.

Lo Sportello di Rotondella (MT) è aperto ogni mercoledi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e ogni giovedi dalle ore 15,30 alle 19,30 in c.so Garibaldi al civico 131.

Attraverso il progetto si vuole garantire ai soggetti destinatari dell’intervento l’opportunità di acquisire le stesse possibilità di accesso ai servizi digitali e contestualmente fornire loro le necessarie abilità e la necessaria educazione per un uso consapevole e sicuro della tecnologia.