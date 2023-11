ASP: PROSEGUE LA STAGIONE DEI CONCORSI

Si è concluso il 14 novembre il Concorso Unico Regionale a tempo pieno ed indeterminato per titoli ed esami per la copertura di sei posti di Assistente Amministrativo- cat. C in cui la Asp Basilicata è stata capofila.

Il concorso – spiega l’Asp in una nota – ha visto espletare quattro prove, di cui una preselettiva svolta presso l’Ente Fiera di Lagopesole ed in cui sono stati scremati 2447 partecipanti.

La prova scritta, invece, si è tenuta presso il Centro Congressi Park Hotel di Potenza ed ha visto l’ammissione di 137 candidati, di cui 34 ammessi alla prova pratica e di questi, 29 ammessi all’ultima prova, quella orale, che si è svolta in due giornate presso la sala Formazione della sede centrale dell’ASP e che è stata superata da tutti i candidati.

Il successivo passo sarà ora lo scorrimento della graduatoria che nel giro di pochissimi mesi potrà portare all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso che saranno dislocati presso la Asp Potenza e la Asm Matera.

Per quel che riguarda nello specifico l’Asp Basilicata, l’assunzione di queste nuove professionalità consentirà una più organica e compiuta strutturazione del Dipartimento Amministrativo aziendale che porterà inevitabilmente un miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini.

Il Presidente della Commissione, Leonilde Nobile, al termine della selezione, ha sottolineato come “i candidati, prevalentemente lucani, si siano dimostrati altamente preparati in materia, affrontando con serietà ed impegno le difficili prove concorsuali”.

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo ha dichiarato che “le politiche assunzionali portate avanti dell’Asp sono finalizzate a garantire continuità e crescita del sistema e sono orientate a rendere stabili gli assetti organizzativi dell’area tecnico-logistica su cui si innesta l’erogazione delle prestazioni sanitarie che rappresentano un vero core business dell’Asp”.

Tra l’altro- ha concluso Maraldo- “si vanno man mano delineando i percorsi amministrativi intrapresi negli ultimi mesi rendendoli maggiormente rispondente alle esigenze di governo aziendale per assicurare una proficua gestione integrata per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia”.

Ha espresso soddisfazione per la conclusione della procedura anche l’Assessore Fanelli, il quale ha rivolto le sue congratulazioni a tutti i vincitori e gli auguri di buon lavoro.

“Essere vincitori di un concorso pubblico, è motivo di orgoglio – ha dichiarato Fanelli – poiché denota spiccate capacità e conoscenze.

Nel segno della meritocrazia e della legalità, le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, stanno arricchendo i propri organici di nuove forze e contribuendo a rafforzare tutta la macchina gestionale del servizio sanitario regionale”. Il che- conclude l’Assessore- “ha importanti ripercussioni sui cittadini lucani e sull’efficienza dei servizi a questi ultimi offerti”.

Contemporaneamente al Cur per Assistente Amministrativo si sta svolgendo il Cur per Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro che si concluderà presumibilmente entro la fine dell’anno.

La selezione partiva da 427 candidati di cui 51 hanno superato la prova scritta e dovranno ora affrontare la prova pratica del prossimo 23 novembre. Seguirà il colloquio finale.

Concluso anche il Concorso Unico Regionale, che si è svolto a Lagonegro, per Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa per cinque posti da distribuire con due professionisti alla Asp di Potenza, uno alla Asm di Matera e due all’Azienda Ospedaliera San Carlo.

La commissione, presieduta dal Presidente Gianvito Corona, ha esaminato undici candidati, di cui cinque specializzandi e sei specializzati che prenderanno servizio tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del prossimo anno.

ANSA