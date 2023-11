Meta, strumenti di supervisione per i genitori anche su Facebook

Gli strumenti di supervisione per i genitori sono ora disponibili in tutto il mondo anche su Facebook, oltre che su Instagram, Messenger e Horizon Worlds.

Lo comunica Meta in una nota.

Questi strumenti sono stati lanciati per la prima volta lo scorso gennaio, poi si sono espansi.

“I genitori – spiega la società di Mark Zuckerberg – possono accedere agli strumenti di supervisione di Facebook attraverso le Impostazioni, per vedere informazioni come il tempo trascorso dagli adolescenti sull’app, impostare per loro pause programmate e accedere a risorse e materiali realizzati dagli esperti sulla gestione del tempo online dei ragazzi.

Stiamo aggiungendo altri strumenti di supervisione anche su Messenger – conclude Meta – tra cui la possibilità per i genitori di impostare pause programmate e di visualizzare i contatti bloccati dai loro figli”.

ANSA