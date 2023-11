Nba: Boston batte Brooklyn, 5/o successo di fila dei Celtics

I Boston Celtics e la loro stella Jayson Tatum hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva, sul campo di Brooklyn (124-114), e rimangono l’unica squadra imbattuta nella Nba.

Boston ha così raggiunto il suo miglior inizio di stagione dal 2009-2010 (sei vittorie di fila).

Nominato migliore in campo, Tatum (32 punti, 11 rimbalzi) ha guidato ancora una volta un formidabile collettivo, con Jaylen Brown (23 punti), Kristaps Porzingis (22 punti) e Jrue Holiday (18 punti, 9 rimbalzi, 10 assist).

Il giovane leader di Indiana, Tyrese Haliburton (23 anni), ha illuminato la serata con 43 punti, 12 assist e 2 rimbalzi contro Charlotte. Haliburton ha tirato con una percentuale di successo del 66% e ha realizzato tutti i suoi liberi (7 su 7). Ma ha rovinato tutto sull’ultimo possesso palla: mentre Indiana era ad un solo punto di distanza, ha pasticciato il palleggio, perdendo palla da solo e causando una sconfitta frustrante per la sua squadra (125-124).

C’è tanto di Paolo Banchero nella vittoria degli Orlando Magic sui Los Angeles Lakers (120-101). Suoi 25 punti e 10 assist, di fronte a “King” LeBron James. Phoenix è stata sconfitta da Filadelfia (112-100).

Hanno pesato le assenze delle star Bradley Beal e Devin Booker. Beal, arrivato quest’estate da Washington, non ha ancora giocato con la sua nuova squadra (problema alla schiena) mentre Booker ha giocato solo due partite, lasciando solo Kevin Durant (31 punti).

Phoenix, che aveva già perso due volte questa settimana contro San Antonio, ha un record (2 vittorie-4 sconfitte) lontano dalle aspettative per una squadra presentata come outsider per il titolo.

