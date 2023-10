Statale Sinnica in territorio di Colobraro, domani e giovedì la prova del nove

In occasione delle festività di tutti i Santi e la commemorazione dei defunti , la Statale Sinnica , come ogni fine settimana farà registrare di sicuro un traffico intenso . I tanti autisti con le loro famiglie che preferiscono il Pollino e le strutture riccettive della zona. I tanti pugliesi che ogni domenica prendono d’assalto il Parco del Pollino in cerca di funghi e castagne sperano di non rivivere quello che accade ormai da troppo tempo, -domenica scorsa si sono registrate code di circa 10km sia di mattina che di sera-.

Si spera che la Prefettura di Matera e l’ANAS organizzino servizi di regolazione del traffico in entrambe le direzioni di marcia, al mattino in direzione Nord e la sera in direzione Sud.

In conclusione, la situazione dei lavori sulla strada provinciale Sinnica richiede una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti. Le numerose critiche mosse da cittadini e automobilisti dimostrano la necessità di una maggiore efficienza dei lavori e una comunicazione più trasparente riguardo ai tempi di completamento dei lavori stessi. Speriamo che questi problemi vengano affrontati al più presto per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico su questa importante arteria stradale.

R.P