Notte di bombe sulla Striscia di Gaza. Hamas, l’Italia è parte dell’aggressione contro di noi

È salito a 240 il numero degli ostaggi rapiti da Hamas. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui gli aggiornamenti continui “sono dovuti alla difficoltà di identificare quanti non sono cittadini di Israele”.

L’esercito israeliano – riferendosi “al velivolo ostile” – che ha fatto scattare le sirene di allarme a Eilat ha detto di aver identificato “un obiettivo aereo che si stava avvicinando al territorio dello Stato ebraico. “Non sono state minacce né rischi per i civili”, ha continuato. Non è al momento chiaro se l'”obiettivo” sia stato intercettato e se provenisse dal Mar Rosso.

“Purtroppo, il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della storia. E’ un errore gravissimo che trasforma l’Italia in una delle parti dell’aggressione contro il nostro popolo”: lo ha detto al programma Agorà su Rai3 l’ex ministro della Sanità di Hamas e attuale capo del Consiglio per le relazioni internazionali dell’organizzazione a Gaza, Basem Naim.

“Israele oggi non agisce da solo. Israele agisce per conto di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e purtroppo anche dell’Italia, che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo”: ha aggiunto l’alto funzionario. “Come possiamo affrontare tutto questo? – si è poi chiesto Naim -. Possiamo soltanto dire che la comunità internazionale ha oggi la stessa responsabilità degli israeliani per tutte le stragi commesse ogni giorno contro il nostro popolo”.

