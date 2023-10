Calcio lucano: Tutti i risultati eccellenza e promozione, netto 4-1 del Francavilla sulla Vultur

PT G V N P Francavilla 21 8 7 0 1 13 4 9 Città Dei Sassi Matera 19 8 6 1 1 13 6 7 Calcio San Cataldo 18 8 5 3 0 20 10 10 Lavello 17 8 5 2 1 15 6 9 Elettra Marconia 15 8 4 3 1 14 7 7 C.S. Vultur 12 8 3 3 2 13 9 4 Ferrandina 17890 12 8 3 3 2 14 15 -1 Oraziana Venosa 12 8 3 3 2 7 11 -4 Tricarico Pozzo Di Sicar 11 8 3 2 3 13 11 2 Santarcangiolese 11 8 3 2 3 10 10 0 Angelo Cristofaro Oppido 8 8 2 2 4 8 9 -1 Pomarico 6 8 2 0 6 10 17 -7 Moliterno 5 8 1 2 5 4 12 -8 Policoro Calcio 4 8 0 4 4 3 14 -11 Brienza Calcio 3 8 1 0 7 6 12 -6 Paternicum 3 8 1 0 7 9 19 -10

Nel Campionato di promozione , ennesima sconfitta a suon di gol per il Real Senise, ne subisce dieci contro il Pietragalla, sconfitta anche per il Chiaromonte, a Viggiano perde per 3 reti a 1 . La capolista Melfi Vince in casa per 3 a 0 contro l’ Atella .

Questi tutti i risultati e classifica aggiornata: