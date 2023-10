A Carbone la 16^ edizione Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo

A Carbone torna la tradizionale Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo, ormai giunta alla 16^ edizione. La manifestazione si svolgerà nei giorni martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre. È una delle rassegne gastronomiche più longeve dell’area sud della Regione Basilicata e, dopo l’enorme successo registrato lo scorso anno, si prepara a compiere un ulteriore passo in avanti per assumere la veste di Mostra Mercato, sempre più strutturata e organizzata in modo efficace e completo.

La novità più significativa è la costituzione di un’associazione, favorita dalle Amministrazioni comunali, che mira all’unione dei tartufai del territorio, con l’obbiettivo di tutela e di valorizzazione del prodotto, già PAT, per avviare un percorso di una sua tracciabilità e riconoscibilità. Per questo sguardo onnicomprensivo sull’area, il nome dell’associazione è “Tartufai del Serrapotamo”.

Posto tra i due parchi nazionali (del Pollino e dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese) e abbracciato da una storia millenaria, il borgo di Carbone, come vera oasi di benessere, vi attende per una due giorni ricca di iniziative.

Si parte martedì 31 ottobre alle ore 17:30 con l’apertura degli stand enogastronomici che espongono prodotti agroalimentari del Pollino: oltre 30 casette in legno aperte ad un’esperienza culinaria tra piatti a base di tartufo bianco e pietanze tipiche carbonesi, che resteranno attive fino alla fine della manifestazione.

Sono in programma escursioni nelle tartufaie naturali, passeggiate nei castagneti con raccolta libera delle castagne, visite guidate ai luoghi storici culla del monachesimo italogreco, degustazione del Grottino di Roccanova ed un concerto di musica rinascimentale nella suggestiva cornice della grotta monastica.

Le due serate si concluderanno con esibizioni di gruppi ed artisti di fama nazionale: Cipurrid e Dolcenera.

Una meravigliosa esperienza da vivere per chi ha voglia di “assaporare” momenti di autenticità e genuinità: ad attendere i visitatori ci sono le numerose proposte e l’accoglienza vera che la comunità di Carbone non fa mai mancare.