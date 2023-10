Una grande prestazione quella del Futsal Senise che però, in casa del Casali del Manco non va oltre il pareggio per 5-5 mantenendo l’imbattibilità dopo tre turni di campionato.

Pronti via bianconeri subito pericolosi con capitan Dipinto che colpisce il palo. Dopo una manciata di minuti sono i calabresi a passare in vantaggio con De Luca. La risposta degli uomini di Masiello arriva dopo un paio di minuti con un tiro che termina di poco fuori. Gara gradevole ed equilibrata con gli ospiti che sfiorano ancora il pareggio con Carlos Alberto che colpisce il secondo montante di giornata. I sinnici premono sull’acceleratore andando vicini al gol con Stigliano, con una spaccata di Carlos Alberto e con Dipinto. Nel finale di frazione anche i padroni di casa colpiscono un legno. Si va al riposo sull’1-0 per il Casali.

Nella ripresa Futsal Senise riversato in attacco ma sono i padroni di casa a realizzare due marcature in poco tempo portandosi sul 3-0. Risultato troppo eccessivo per gli uomini di Masiello che accorciano con Giorgini. Dopo neanche 30’’ i padroni di casa, in contropiede con diagonale finale, rimettono le cose apposto sul 4-1. Di li poi sono lucani in campo che accorciano con Carlos Albeto e il portiere di movimento di turno Grandinetti che fa 4-3. Ecco, però, che i calabresi allungano di nuovo realizzando a porta sguarnita il 5-3. Nel finale è show del Futsal Senise che realizza ancora, il 5-4, con Grandinetti e il definitivo 5-5 con Giorgini. Per la cronaca i bianconeri nella ripresa si sono visti salvare tre palloni sulla linea e colpire un altro legno.

TABELLINO

CASALI DEL MANCO-FUTSAL SENISE (1-0) 5-5 MARCATORI: 8’ pt De Luca (C), 4’ st e 6’ st S. Fiore (C), 8’ st Giorgini (S), 11’ st De Luca (C), 12’ st Grandinetti, 13’ st Morrone (C), 14’ st Da Costa (S) 16’ st Grandinetti (S) 17’ st Giorgini (S)

CASALI DEL MANCO FUTSAL: 17 Rota; 20 N. Romeo, 7 Morrone, 4 E. Fiore, 10 M. Fiore, 25 S. Fiore, 6 Leonetti, 9 De Luca, 8 Frassetti, 5 C. Romeo, 22 De Luca, 2 Occhiuto. All.: Cipolla

FUTSAL SENISE: 1 D’Alessandro, 3 Benedetto, 4 Capalbo, 5 Simeone, 9 Da Costa, 6 Grandinetti, 8 Giorgini, 10 Stigliano, 11 Dipinto, 13 Iacovino, 14 Cuccarese. All.: Masiello

ARBITRI: Cino di Enna e Granata di Sala Consilina (Al crono: De Luca di Paola)

AMMONITI: Dipinto (S), Morrone (C), Stigliano (S), Morrone (C) ESPULSI: ne