Luca Braia su dimissioni Assessore Merra

Sulle dimmissioni dell’Assessore Merra , è intervenuto il consigliere regionale di Iv Luca Braia tramite i suoi canali social. Questa la nota:

“Si dimette l’assessore Merra (Lega) in questa legislatura che ha visto girare oltre 40 personaggi tra Assessori e direttori generali nei vari dipartimenti ed in sanità come nel tagadà della giostra di paese. E non è finita ancora .

Che l’unica Assessore durata 4 e mezzo quindi l’intera legislatura, a 4 mesi dalla fine del mandato, si accorga solo ora di non poter realizzare le riforme, le opere per mancanza di autonomia fà molto molto sorridere oltre che molto pensare.

Mi sa che in questa sua Lunga riflessione politica diffusa alla stampa forse manca un grande dose di #autocritica visto che in consiglio ed in commissione pur convocata NON si è MAI presentata.

Nel descrivere le cause delle dimissioni a 4 mesi dal termine della legislatura Bardi denuncia che le cause sono state: “mancanza di autonomia e di autorevolezza tra le cause” è un ossimoro, mi viene da chiedere ma sino ad ora chi ha governato il dipartimento ??? e tu che ci sei stata a fare ?

“Attendiamo altri commenti nel frattempo possiamo dire arrivederci”.